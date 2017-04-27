Реверсивные поставки газа итальянской Snam могут дойти до Украины

Итальянская Snam, оператор национальной газотранспортной сети (ГТС), открывает новый восточный маршрут поставок, который позволит поставлять газ через Италию в балканские страны и, возможно, в Украину.

Snam планирует завершить реверсный проект в Альпах в 2018 году, что позволит Италии экспортировать до 13 млрд кубических метров в год через три пункта соединения ГТС.

Компания получит возможность экспортировать газ во Францию, Германию, Словению, Венгрию и Австрию до самой границы со Словакией. Оттуда газ может поставляться в Украину через существующий двухсторонний словацкий трубопровод.

Пункт соединения ГТС в Тарвизио, где итальянская система соединяется с австрийской, имеет пропускную мощность до 18 млрд кубометров в сутки.

В начале апреля 2017 года НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины.

В рамках меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления ГТС Украины, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной. Реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке как Украины, так и ЕС, что полностью соответствует стратегии энергетической безопасности ЕС.

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