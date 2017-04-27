"Азовсталь" в 2016г нарастила чистый доход почти на четверть

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в 2016 году увеличил чистый доход на 23,8% по сравнению с 2015 годом – до 32 млрд 703,660 млн грн с 26 млрд 419,696 млн грн.

Как сообщается в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, комбинат по итогам работы в 2016 году получил чистую прибыль в размере 558,417 млн грн, тогда как завершил 2015 год с чистым убытком 1 млрд 835,472 млн грн.

Согласно документу, положительный финансовый результат до налогообложения по итогам 2016 года составил 463,629 млн грн, тогда как доналоговый убыток в 2015 году составил 2 млрд 462,915 млн грн.

Нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.

Как сообщалось, за прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 33% - до 24,95 млрд грн, долгосрочные - на 25,5%, до 4,819 млрд грн. Одновременно "Азовсталь" нарастила дебиторскую задолженность на 42,9% - до 18,493 млрд грн.

Активы меткомбината в 2016 году возросли на 24,5% - до 58,3 млрд грн, в том числе основные средства – на 10,2%, до 28,6 млрд грн.

Численность работников комбината за прошлый год снизилась на 14,1% - до 10,260 тыс. чел.

Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Metinvest B. V. (Роттердам, Нидерланды) владеет 74,66433% акций предприятия, в собственности Меtinvest International S.A. (Швейцария) - 21,5595% акций.

Уставный капитал ЧАО "Азовсталь" - 1 млрд 972,965 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.