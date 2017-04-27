ЕБРР может выделить Львову до EUR20 млн для решения проблемы с мусором

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления Львову финансирования в размере до EUR20 млн для решения проблемы с утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО), сообщил на своей странице в соцсети Facebook старший советник банка Антон Усов.

По его словам, о своей готовности помочь городу с решением проблемы управления ТБО банк заявил в ходе львовского Весеннего делового форума в четверг.

"В зависимости от результатов технико-экономического обоснования ЕБРР может предоставить финансирование в размере до EUR20 млн на несколько ключевых задач: строительство сортировочной станции для начала раздельного сбора отходов, а также реализацию первого этапа реконструкции Грибовичского полигона и первого этапа строительства компостного завода", – написал А.Усов.

Он также уточнил, что данный проект предполагает возможное софинансирование со стороны других международных организаций и может быть подписан уже в третьем квартале 2017 года.