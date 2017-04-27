Убыток Укрсоцбанка в 2016г возрос в 5,65 раза

Убыток Укрсоцбанка (Киев) в 2016 году составил 14,754 млрд грн, что в 5,65 раза больше чем в 2015 году (2,611 млрд грн).

Согласно консолидированной финансовой отчетности банка, обнародованной на его веб-сайте, чистый процентный доход в 2016 году сократился в 3,62 раза и составил 313,676 млн грн. В то же время банк получил 863,379 млн грн в результате переоценки иностранной валюты, тогда как в 2015 году по указанной статье зафиксировано 1,861 млрд грн убытка.

Тем не менее, наиболее существенный вклад в итоговый финансовый показатель сделало отчисление в резервы 14,968 млрд грн, что в 6,7 раза больше чем в 2015 году.

Активы банка за прошлый год сократились на 32,3% и составили 37,09 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 46,1%, до 19,627 млрд грн.

Уставный капитал вырос в 2,1 раза – до 16,673 млрд грн, тогда как собственный за счет полученного по итогам года убытка сократился на 42,1% – до 8,269 млрд грн.

Укрсоцбанк основан в 1990 году. В октябре- 2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 9-е место (41,8 млрд грн) среди 93 действовавших финучреждений.