Экономика

16:28 27.04.2017

Убыток Укрсоцбанка в 2016г возрос в 5,65 раза

Убыток Укрсоцбанка (Киев) в 2016 году составил 14,754 млрд грн, что в 5,65 раза больше чем в 2015 году (2,611 млрд грн).

Согласно консолидированной финансовой отчетности банка, обнародованной на его веб-сайте, чистый процентный доход в 2016 году сократился в 3,62 раза и составил 313,676 млн грн. В то же время банк получил 863,379 млн грн в результате переоценки иностранной валюты, тогда как в 2015 году по указанной статье зафиксировано 1,861 млрд грн убытка.

Тем не менее, наиболее существенный вклад в итоговый финансовый показатель сделало отчисление в резервы 14,968 млрд грн, что в 6,7 раза больше чем в 2015 году.

Активы банка за прошлый год сократились на 32,3% и составили 37,09 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 46,1%, до 19,627 млрд грн.

Уставный капитал вырос в 2,1 раза – до 16,673 млрд грн, тогда как собственный за счет полученного по итогам года убытка сократился на 42,1% – до 8,269 млрд грн.

Укрсоцбанк основан в 1990 году. В октябре- 2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 9-е место (41,8 млрд грн) среди 93 действовавших финучреждений.

ВАЖНОЕ

Украина может выйти на профицит газа при инвестициях в $1-1,5 млрд – Григоришин

Госдолг Украины в марте 2017г возрос на 0,83% в долларовом выражении

ЕБРР может выделить Львову до EUR20 млн для решения проблемы с мусором

МХП на начальном этапе получил заявки на выкуп $245,2 млн евробондов-2020

Brent упала до $51 за баррель впервые с конца марта

ПОСЛЕДНЕЕ

"Джей Ти Интернешнл Украина" в 2016г сократила продажи сигарет на 6,3%

Украина в 2016/2017 МГ может увеличить экспорт муки на 20%

Газовые компании стран Балтии подписали договоры по новой модели распределения мощностей

Реверсивные поставки газа итальянской Snam могут дойти до Украины

Близько 300 українських компаній використовують шпигунське програмне забезпечення

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog7665.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА