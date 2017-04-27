Квартальная прибыль Ford снизилась на 35%, но превзошла прогноз

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сократил чистую прибыль в первом квартале 2017 года на 35% в связи с высокими расходами на отзыв автомобилей, а также ослаблением продаж на американском рынке, являющемся ключевым для компании.

Как говорится в пресс-релизе Ford, чистая прибыль в январе-марте составила $1,6 млрд по сравнению с $2,5 млрд годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,39 в расчете на акцию, превысив средний прогноз экспертов Уолл-стрит на уровне $0,36 на акцию, пишет MarketWatch.

Операционная прибыль Ford в минувшем квартале составила $2,2 млрд, выручка повысилась на 4% - до $39,1 млрд благодаря хорошим продажам пикапов и внедорожников.

Главный финансовый директор Ford Боб Шэнкс отметил, что результаты автопроизводителя за первый квартал являются достаточно сильными, однако их приходится сравнивать с еще более высокими показателями января-марта 2016 года.

Ослаблению показателей компании в этом году оказывает снижение спроса на автомобили в США, а также высокая конкуренция в отрасли, вынуждающая автопроизводителей предлагать крупные скидки, чтобы привлечь покупателей.

Ford активно инвестирует в разработку электромобилей и беспилотных автомобилей, рассчитывая догнать конкурентов в этом направлении.

Негативное влияние на операционные показатели Ford в минувшем квартале оказали расходы в размере $295 млн, связанные с отзывом порядка полумиллиона автомобилей из-за различных неисправностей.

Операционная прибыль североамериканского подразделения Ford в январе-марте упала на 35% - до $2 млрд, маржа этого бизнеса уменьшилась до 8,3% с 12,9% годом ранее.

В Европе прибыль автопроизводителя сократилась до $176 млн с $434 млн годом ранее в связи с неблагоприятной динамикой валютных курсов и последствиями Brexit, нивелировавшими рост продаж автомобилей.

Ford сократил прибыль в Азиатско-Тихоокеанском регионе в первом квартале до $124 млн по сравнению с $220 млн годом ранее.

Автопроизводитель подтвердил прогноз операционной прибыли на 2017 год на уровне $9 млрд.

Акции Ford в ходе предварительных торгов в четверг подорожали на 2,2%.