Экономика

15:46 27.04.2017

"Мотор Сич" в I кв. увеличила чистую прибыль в 4,8 раза – отчет по МСФО

Консолидированная чистая прибыль ПАО "Мотор Сич" в первом квартале 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности составила 1 млрд 456,8 млн грн, что в 4,8 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года (304,67 млн грн), говорится в квартальном отчете компании, обнародованном в четверг.

Согласно ему, чистый доход от реализации продукции в январе-марте этого года вырос на 63,4% – до 3 млрд 430,58 млн грн.

"Мотор Сич" уточняет, что ее валовая прибыль в первом квартале этого года увеличилась на 46,3% – до 1 млрд 977,76 млн грн, а операционная – в 2,9 раза, до 1 млрд 524,95 млн грн.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

Компания в январе-сентябре 2016 года уменьшила консолидированную чистую прибыль по МСФО на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 1 млрд 883,61 млн грн. Ее чистый доход сократился на 28,3% - до 7 млрд 536,34 млн грн.

По итогам 2016 года "Мотор Сич" отчиталась о снижении прибыли на 41% – до 1 млрд 964,44 млн грн, при сокращении выручки на 23,7% – до 10 млрд 546,21 млн грн.

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