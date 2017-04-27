Банкротство Westinghouse не повлияет на реализацию проекта повышения мощности украинских АЭС – CEO компании

Поданное в конце марта Westinghouse Electric Company (США) заявление о банкротстве не повлияет на реализацию проектов по увеличению эффективности и мощности украинских АЭС, сообщил временный президент и исполнительный директор компании Хосе Эметерио Гутьеррес.

"Послание Westinghouse Украине сегодня и завтра состоит в том, что ничего не изменилось и компания готова продолжать работу с "Энергоатомом" как по программе увеличения мощности реакторов, так и по программе увеличения их эффективности", - сказал он в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Х.Э.Гутьеррес напомнил, что в процедуре банкротства находится только американская часть компании, тогда как европейские "дочки" продолжают стабильно работать.

"У них остаются все ресурсы и необходимое оборудование, чтобы продолжать нормально работать. Также благодаря новому пакету финансирования у нас есть возможность инвестировать, если это необходимо", - отметил CEO Westinghouse.

По его словам, реализация подобных проектов уже была осуществлена на более чем 150 реакторов в США и Европе. "С нашими клиентами в США и Европе такие программы приводили к увеличению мощности на 5-10% в зависимости от реактора", - добавил он.

В свою очередь президент "НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский в комментарии журналистам пояснил, что реализация проекта по повышению мощности "не делается за мгновение" и должна осуществляться на блоках, которые уже продлили свой ресурс и полностью переведены на топливо Westinghouse.

"Он (проект - ИФ) требует достаточно много мероприятий, по которым еще нужно разрабатывать решения. Например, если мы говорим о повышении мощности на 10% – это возможно только на тех блоках, где полностью будет переход на топливо Westinghouse. В ближайшей перспективе это у нас третий блок Южно-Украинской АЭС. Потребуется модернизация турбины и самое главное генератора. Мало получать мощность на реакторной установке, необходимо еще и на "хвосте", поэтому генератор надо будет менять или модернизировать. На эти вопросы нужно дать ответы. Что и как делать мы знаем, но это серьезная инвестиционная программа", - сказал он.

"Что касается повышения эффективности, то это более быстрый процесс. Здесь надо менять технологию проведения ремонтных работ... Необходимо менять нормативную базу, это более быстрый процесс, но он тоже требует времени", - добавил Ю.Недашковский.

Как сообщалось, "Энергоатом" и Westinghouse в сентябре 2016 года достигли соглашения о передаче технологий и информации для повышения безопасности и оптимизации эксплуатации АЭС Украины. Также стороны договорились о начале работ над программой повышения эффективности АЭС Украины, результатом реализации которой будет повышение коэффициента готовности энергоблоков АЭС, что обеспечит значительное повышение выработки, рентабельности и расширит возможности "Энергоатома" для экспорта электроэнергии в страны ЕС.

Еще ранее, в марте 2016 года, Westinghouse и ПАО "Турбоатом" (Харьков) подписали меморандум о сотрудничестве при реализации проекта увеличения мощности реакторов типа ВВЭР-1000 АЭС Украины до уровня 110% номинального.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Полностью текст интервью с М Х.Э.Гутьерресом читайте на сайте www.interfax.com.ua