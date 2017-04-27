НБУ на аукционе в четверг купил $30,7 млн по курсу до 26,56 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона в четверг купил $30,7 млн при заявленном объеме аукциона в $50 млн.

По данным НБУ, на аукцион были поданы заявки на $33,5 млн по курсу от 26,55 грн/$1 до 26,575 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,56 грн/$1.

Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5573 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке к 15:00 в четверг укрепился до 26,5517 грн/$1 с 26,5889 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, НБУ на аукционе 25 апреля купил $44,9 млн при заявленном объеме аукциона в $50 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,6465 грн/$1.