Экономика

15:25 27.04.2017

Brent упала до $51 за баррель впервые с конца марта

Падение цен на нефть ускорилось в четверг, при этом Brent торгуется ниже $51 за баррель впервые с 28 марта на новости о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении в Ливии и росте производства топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 кв опустилась на $0,95 (1,83%) - до $50,87 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшился к этому времени на $0,89 (1,79%) - до $48,73 за баррель.

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