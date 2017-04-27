Экономика

15:12 27.04.2017

Китай занял 6-е место в мире по добыче природного газа в 2016г

Китай в 2016 году занимал шестое место в мире по объему добычи природного газа, сообщило министерство науки и техники КНР.

Таким образом, с 2007 года страна поднялась на три ступени, отмечает агентство "Синьхуа".

По данным официальной статистики, если в 2007 году производство газа в Китае составляло 68 млрд кубометров, то в прошлом году оно достигло 137 млрд кубометров.

Разведанные запасы природного газа увеличились до 13 трлн кубометров в 2016 году по сравнению с 6,1 трлн кубометров в 2007 году.

В настоящее время на природный газ приходится около 6% потребления первичных энергоресурсов Китая. Ожидается, что к концу 2020 года данный показатель может увеличиться до 10%, прогнозирует министерство.

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