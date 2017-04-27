ЕЦБ прогнозируемо сохранил процентные ставки и снизил объем QE до 60 млрд евро в месяц

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам апрельского заседания не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ снизил объем программы количественного смягчения (QE) в соответствии с планом - с 80 млрд евро до 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении центробанка.

Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков.

"Совет управляющих ЕЦБ по-прежнему ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени, намного дольше, чем будет действовать программа выкупа активов", - отмечается в сообщении Европейского Центробанка.

Несмотря на ожидания ряда аналитиков, ЕЦБ не стал менять формулировку о возможности снижения процентных ставок, если того потребуют экономические условия в еврозоне.

ЕЦБ намерен выкупать активы в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года или дольше, если это потребуется, "до того момента, когда совет управляющих увидит устойчивую корректировку направления инфляции в соответствие с целями ЦБ", говорится в заявлении.

Внимание инвесторов в четверг направлено на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 15:30 МСК.

Эксперты считают, что итоги первого тура президентских выборов во Франции создают для ЕЦБ необходимые условия, чтобы начать отход от стимулов, но по крайней мере до конца 2017 года Центробанк не будет вносить существенных корректив. От М.Драги они хотят услышать, в какой последовательности ЕЦБ будет нормализовать денежно-кредитную политику и на какие дополнительные индикаторы может обратить внимание.

По мнению экономистов, ЕЦБ проигнорирует апрельское усиление инфляции в еврозоне, поскольку оно во многом связано с влиянием пасхальных каникул. Предварительная оценка темпов роста потребительских цен будет опубликована в пятницу, консенсус-прогноз экспертов предполагает их усиление до 1,8% в годовом выражении с 1,5% в марте. Целевой уровень инфляции ЕЦБ - "немногим менее 2%".

Курс евро к доллару США упал до $1,0888 после завершения заседания ЕЦБ по сравнению с $1,0904 по итогам торгов в Нью-Йорке в среду, тогда как ранее в течение сессии евро поднимался выше $1,0920.