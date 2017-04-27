Экономика

14:50 27.04.2017

"Энергоатом" в 2016 году нарастил долю в общей генерации электроэнергии на 0,3%, а ДТЭК сократил на 1,8% - АМКУ

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей генерации электроэнергии в Украине в 2016 году возросла на 0,3% до 57,6%, а группы ДТЭК – наоборот уменьшилась на 1,8%, до 24,3%, свидетельствуют данные Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующие цифры приведены в рекомендационном решении АМКУ от 13 апреля 2017 года по устранению обстоятельств, содействующих нарушению конкурентного законодательства на рынке электроэнергии.

По данным ведомства, "Энергоатом" в 2014-2015 годах наращивал свою долю в общей генерации электроэнергии в более быстром темпе - 5,8-7,2%, ДТЭК – терял с темпом 1,3%-2,7% в год.

Как сообщалось, "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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