Кременчугский колесный завод в 2017 г. планирует увеличить чистый доход почти на 30%

ПАО "Кременчугский колесный завод" (КрКЗ, Полтавская обл.) в 2017 году планирует нарастить чистый доход от реализации продукции, ориентировочно, на 29,8% по сравнению с 2016 годом, когда этот показатель составил 526,22 млн грн.

Согласно информации в финансовом отчете предприятия за 2016 год, такого прироста дохода планируется достичь, в первую очередь, за счет сохранения существующих и поиска новых рынков сбыта.

В планах предприятия также подготовка и освоение выпуска 10 новых изделий, освоение новых технологий, снижение затрат на производство на 2,3%, в том числе за счет снижения использования энергоносителей на 3%.

В 2016 году завод снизил объемы производства колес в натуральном выражении на 30,8% по сравнению с 2014 годом - до 918,85 тыс. шт на 508,03 млн грн.

В том числе выпуск колес к легковыми и малотоннажным автомобилям сократился на 43,5%, до 573,9 тыс., колес к грузовым авто и автобусам на 49,3%, до 33,43 тыс. шт., но выросло производство колес к тракторам, комбайнам и другим сельхозмашинам на 26,3% - до 311,51 тыс. шт.

Кроме того, завод значительно сократил отгрузку прицепов - более чем в четыре раза, до 506 шт, которые поставлялись в Украину и Беларусь (ранее основным покупателем была Россия).

"Россия в 2016 году прицепы не закупала, и в значительной степени резкое сокращение продаж в РФ и Беларусь связано с ростом конкуренции на этих рынках и увеличением стоимости наших прицепов", - отмечается в отчете.

В целом за прошлый год КрКЗ реализовал продукцию на 558,6 млн грн (в действующих ценах), в том числе на экспорт поставлена продукция на 333,478 млн грн, в том числе доля России и стран СНГ составила 53,4% (из них РФ – 41%), стран дальнего зарубежья – 6,3%.

По данным годового отчета компании, в 2016 году ее чистый доход сократился на 4,2% к 2015 году, до 526,22 млн грн, чистая прибыль выросла на 54%, до 26,47 млн грн.

Основными конкурентами КрКЗ по выпуска колес к легковым и коммерческим авто являются российские, узбекские и китайские производители.

Как очень высокую завод оценивает конкуренцию в сегменте колес для грузовых авто со стороны российских ОАО "ЧКПЗ" (Челябинск) и ООО "Мефро Вилз Заинск", а наиболее жестко она ощущается при поставках на машиностроительные предприятия – РУП "МАЗ" и "МЗКТ" (Беларусь).

В сегменте колес для автобусов завод называет основным конкурентом также российский ЧКПЗ и китайских производителей, а колес к тракторам и комбайнам – белорусский Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, турецкую JANTSA и польскую PRONAR.

Основные покупатели продукции завода в Украине – ПАО "АвтоКрАЗ", "Богдан Моторс", ПАО "Эльворти" (Кропивницкий), ХТЗ, в Белоруссии - ОАО "Амкодор", Минский тракторный завод, Гомсельмаш, российские "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Петербургский тракторный завод, а также компании из Германии, Венгрии, Финляндии, Латвии и Каира.

Кременчугский колесный завод, основанный в 1961 году, производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Выпускает ободья, колеса и детали к ним, всего - более 500 видов. Производственная мощность рассчитана на выпуск 6 млн колес. Кроме того, выпускает грузовые прицепы к легковым автомобилям.

В 2015 году завод снизил объемы производства на 24,6% по сравнению с 2014 годом - до 1,328 млн колес, чистый доход вырос на 21%, до 549,4 млн грн.