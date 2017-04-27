"Мотор Сич" в 2016 г. сократила чистую прибыль на 41% – отчет по МСФО

Консолидированная чистая прибыль ПАО "Мотор Сич" в 2016 году по международным стандартам финансовой отчетности составила 1 млрд 964,44 млн грн, что на 41% меньше показателя 2015 года (3 млрд 329,65 млн грн), говорится в годовом отчете компании на 2016 год, обнародованном в четверг.

Согласно ему, чистый доход от реализации продукции в минувшем году сократился на 23,7% – до 10 млрд 546,21 млн грн.

"Мотор Сич" уточняет, что ее валовая прибыль в 2016 году снизилась на 28,8% – до 6 млрд 328,69 млн грн, а операционная – на 40,7%, до 3 млрд 471,45 млн грн.

Нераспределенная прибыль, согласно отчету, за минувший год увеличилась на 14,7% – до 15 млрд 369,23 млн грн.

Как сообщалось, в конце февраля этого года "Мотор Сич" предварительно оценила свою чистую прибыль за 2016 год в 2 млрд 186,516 млн грн.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

Компания в январе-сентябре 2016 года уменьшила консолидированную чистую прибыль по МСФО на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 1 млрд 883,61 млн грн. Ее чистый доход сократился на 28,3% - до 7 млрд 536,34 млн грн.