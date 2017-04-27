ОПЗ в I кв. сократил чистый убыток почти в 4 раза

ПАО "Одесский припортовый завод" в январе-марте 2017 года получил чистый убыток в размере 111,568 млн грн, что в 3,8 раза (на 307,081 млн грн) меньше убытка за аналогичный период 2016 года, сообщило предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В отчетном периоде чистый доход ОПЗ от реализации продукции обвалился в 6,7 раза (на 1 млрд 462,527 млн грн) – до 256,153 млн грн. Предприятие в январе-марте 2017 года получило валовый убыток в размере 35,138 млн грн против 99,935 млн грн валовой прибыли годом ранее.

Как сообщалось, в начале 2017 года ОПЗ простаивал около двух месяцев. Предприятие возобновило работу в начале марта после налаживания давальческой схемы с группой "ЭРУ".

Находящийся в госсобственности ОПЗ выпускает химическую продукцию, занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.