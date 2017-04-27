Экономика

12:38 27.04.2017

ОПЗ в I кв. сократил чистый убыток почти в 4 раза

ПАО "Одесский припортовый завод" в январе-марте 2017 года получил чистый убыток в размере 111,568 млн грн, что в 3,8 раза (на 307,081 млн грн) меньше убытка за аналогичный период 2016 года, сообщило предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В отчетном периоде чистый доход ОПЗ от реализации продукции обвалился в 6,7 раза (на 1 млрд 462,527 млн грн) – до 256,153 млн грн. Предприятие в январе-марте 2017 года получило валовый убыток в размере 35,138 млн грн против 99,935 млн грн валовой прибыли годом ранее.

Как сообщалось, в начале 2017 года ОПЗ простаивал около двух месяцев. Предприятие возобновило работу в начале марта после налаживания давальческой схемы с группой "ЭРУ".

Находящийся в госсобственности ОПЗ выпускает химическую продукцию, занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

ВАЖНОЕ

НБУ в четверг объявил аукцион по покупке до $50 млн

Нацкомфинуслуг будет проводить проверки финучреждений по обращениям граждан

МЭРТ отказывается выполнять рекомендации АМКУ о смягчении требований к аудиторам госпредприятий

МХП в четверг определит цену и объем выпуска новых семилетних евробондов

Решение Стокгольмского суда по контракту на поставку газа Газпромом Нафтогазу ожидается 30 июня

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ может профинансировать "Астарту" в сфере энергоэффективности и инноваций

Постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за распределение газа вступит в силу 28 апреля

"Центрэнерго" в I кв.-2017 увеличило чистую прибыль в 3,2 раза

Европейски рынки акций снижаются в четверг после шестидневного ралли

Аэропорт "Борисполь" в январе-марте 2017г удвоил чистую прибыль

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА