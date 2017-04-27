Экономика

12:34 27.04.2017

ЕИБ может профинансировать "Астарту" в сфере энергоэффективности и инноваций

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает проект финансовой поддержки ведущего украинского производителя сахара "Астарта", осуществляющего ряд инвестиций для повышения эффективности существующих сахарных заводов и увеличения мощностей по хранению зерна и сахара.

"Ожидается, что кредит ЕИБ также будет направлен на финансирование разработки IТ-решений для улучшения ряда сельскохозяйственных процессов в рамках схемы InnovFin", – говорится в сообщении банка на его сайте.

ЕИБ указывает, что его средства позволят "Астарте" улучшить торговую и экспортную логистику за счет строительства новых зерновых и сахарных хранилищ, повышение эффективности сахарных заводов позволит сократить потребление природного газа, угля и воды, используемых в процессе производства сахара.

В то же время какие-либо другие параметры проекта в сообщении отсутствуют.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы, а также завод по переработке сои.

Чистая прибыль "Астарты" за 2016 год выросла в 5,2 раза - до EUR83 млн, консолидированная выручка – на 17%, до EUR360 млн.

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