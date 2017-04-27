НБУ в четверг объявил аукцион по покупке до $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг объявил аукцион по покупке до $50 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:30 кв.

Ранее сообщалось, НБУ на аукционе 25 апреля купил $44,9 млн при заявленном объеме аукциона в $50 млн. На аукцион были поданы заявки на $53,7 млн по курсу от 26,639 грн/$1 до 26,66 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,65 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,6465 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке 27 апреля к 12:00 кв укрепился до 26,5559 грн/$ с 26,5889 грн/$ в предыдущий рабочий день.