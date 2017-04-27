Экономика

12:22 27.04.2017

НБУ в четверг объявил аукцион по покупке до $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг объявил аукцион по покупке до $50 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:30 кв.

Ранее сообщалось, НБУ на аукционе 25 апреля купил $44,9 млн при заявленном объеме аукциона в $50 млн. На аукцион были поданы заявки на $53,7 млн по курсу от 26,639 грн/$1 до 26,66 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,65 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,6465 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке 27 апреля к 12:00 кв укрепился до 26,5559 грн/$ с 26,5889 грн/$ в предыдущий рабочий день.

ВАЖНОЕ

Нацкомфинуслуг будет проводить проверки финучреждений по обращениям граждан

МЭРТ отказывается выполнять рекомендации АМКУ о смягчении требований к аудиторам госпредприятий

МХП в четверг определит цену и объем выпуска новых семилетних евробондов

Решение Стокгольмского суда по контракту на поставку газа Газпромом Нафтогазу ожидается 30 июня

Westinghouse в 2017г поставит "Энергоатому" 6 партий ядерного топлива

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЗ в I кв. сократил чистый убыток почти в 4 раза

ЕИБ может профинансировать "Астарту" в сфере энергоэффективности и инноваций

Постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за распределение газа вступит в силу 28 апреля

"Центрэнерго" в I кв.-2017 увеличило чистую прибыль в 3,2 раза

Европейски рынки акций снижаются в четверг после шестидневного ралли

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить женские джинсы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА