Аэропорт "Борисполь" в январе-марте 2017г удвоил чистую прибыль

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, в январе-марте 2017 года получило чистую прибыль в размере 372,293 млн грн, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно финансовому отчету аэропорта, обнародованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход в первом квартале вырос на 32,7% - до 894,5 млн грн.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.