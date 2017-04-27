МАУ в 2016г получила около 400 млн грн чистой прибыли по МСФО

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 387,885 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистого убытка 504,923 млн грн годом ранее.

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за прошлый год вырос на 36% - до 17,829 млрд грн.

Как сообщалось, в 2015 году МАУ сократили чистый убыток в 3,2 раза по сравнению с 2014 годом, чистый доход вырос на 91% - до 13,133 млрд грн

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт - ГМА "Борисполь".

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Во флоте МАУ эксплуатируется 39 самолетов: 35 среднемагистральных, четыре дальнемагистральных.