Экономика

11:48 27.04.2017

МЭРТ отказывается выполнять рекомендации АМКУ о смягчении требований к аудиторам госпредприятий

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) отказывается смягчать требования к аудиторам крупнейших госпредприятий, обвиняет Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), давший такие рекомендации, в попытке сорвать реформу управления госпредприятиями.

"Минэкономразвития считает выводы Антимонопольного комитета несправедливым и вырванными из контекста реформы", – говорится в заявлении МЭРТ в четверг.

По мнению министерства, рекомендации ставит под угрозу достижения реформы, в рамках которой 31 из 46 особо важных госпредприятий уже завершили независимый аудит у компаний с наиболее жесткими критериями отбора или находятся в процессе такого аудита.

МЭРТ отмечает, что с уважением относится ко всем игрокам аудиторского рынка, но настаивает, что только повышенные критерии позволяют выбрать аудитора, который будет финансово независимым от компании-заказчика и сможет обеспечить беспристрастные и качественные аудиторские заключения.

"Министерство будет активно сотрудничать с АМКУ и рынком, чтобы максимально учесть рекомендации, при этом, не превращая аудит госкомпаний в формальность, которая ставит под угрозу их реформирование", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №390 от июня 2015 года обязал 145 крупных госпредприятий (со стоимостью активов свыше 250 млн грн.) ежегодно проходить независимый аудит финансовой отчетности в рамках проведения реформы системы управления госсобственностью. Для крупнейших 46 предприятий (с активами свыше 2 млрд грн или годовым доходом свыше 1,5 млрд грн) были установлены более жесткие критерии отбора аудитора: наличие минимум 100 работников, непосредственно вовлеченных в оказание аудиторских услуг (не менее 15 из них с сертификатами ACCA, AICPA, ICAEW), и ежегодный доход в течение последних трех лет от 30 млн грн.

Антимонопольное ведомство рекомендовало пересмотреть это постановление Кабмина, чтобы обеспечить аудиторским фирмам, внесенным в реестр аудиторских фирм и аудиторов Украины, равные возможности и не допускать негативное влияние на конкуренцию на рынке аудиторских услуг.

"Критерии отбора аудиторских компаний, определенные постановлением, являются субъективными, непрозрачными и дискриминационными по отношению к участникам рынка аудиторских услуг, чем создаются дополнительные барьеры входа на указанный рынок. Только очень ограниченный круг аудиторских фирм … подпадает под критерии", – отметил АМКУ.

Согласно обнародованной на днях МЭРТ информации, больше всего контрактов от крупнейших госпредприятий на аудит финотчетности за 2015 год получила компания BDO – 13, за которой следует Baker Tilly – 8. У представителей "Большой четверки" показатели скромнее: EY - 4, Deloitte – 3, KPMG – 2, PwC – 1.

Министерство также сообщило, что аудит финансовой отчетности за 2016 год завершили только четыре предприятия и начали еще 10. 11 предприятий полностью саботируют требование о проведении независимого аудита еще за 2015 год. К таким, в частности, относятся: Национальный спорткомплекс "Олимпийский", "Администрация морпортов Украины" (АМПУ), "Укринтерэнерго", ПО "Южмаш", НПКГ "Зоря-Машпроект", ЧАЭС, "Угольная компания "Краснолиманская".

Помимо этих 11, еще четыре предприятия из группы крупнейших привлекли аудиторов в нарушение требований постановления №390: "Сумыхимпром" (аудитор – аудиторская фирма "Арка"), Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (аудитор – АФ "Горизонталь"), ГАК "Автомобильные дороги Украины" (Промышленный аудиторский союз), "Укрспецэкспорт" (АФ "Бина").

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