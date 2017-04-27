МХП в четверг определит цену и объем выпуска новых семилетних евробондов

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) в четверг определит цену и объем выпуска новых семилетних евробондов, выпускаемых в рамках предложения о рефинансировании еврооблигаций с погашением в 2020 году, сообщил организатор сделки J.P. Morgan Securities plc на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Новые ценные бумаги выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они будут доступны и американским инвесторам. Срок их обращения - до 10 мая 2024 года, погашение будет происходить единым платежом.

Предполагается, что новые евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи 10 мая 2017 года.

В сообщении также указывается, что ценные бумаги обеспечены поручительством ПАО "Мироновский хлебопродукт", ПАО "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов", ЧАО "Зернопродукт МХП", ЧАО "Агрофорт", ЧАО "Мироновская птицефабрика", СООО "Старинская птицефабрика" (все Киевской обл.), ЧАО "Ориль-лидер" (Днепропетровская обл.), ООО "Научно-производственная фирма "Урожай", ДП "Птицефабрика "Перемога Нова", ООО "Катеринопольский элеватор" (все - Черкасская обл.), ООО "Винницкая птицефабрика" и Scylla Capital Limited (Британские-Виргинские о-ва).

Как сообщалось, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" 18 апреля предложил держателям еврооблигаций на $750 млн со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму до $350 млн.

По данным холдинга, цель указанного предложения заключается в дальнейшем проактивном управлении компанией долгом и увеличении его срока путем рефинансирования части еврооблигаций новыми еврооблигациями, которые будут выпущены агрохолдингом.

Начальный этап приема заявок на выкуп еврооблигаций завершается 3:00 (по нью-йоркскому времени) 27 апреля 2017 года. На этом этапе компания предлагает выкупать еврооблигации-2020 по $1037,5 за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов). После 27 апреля за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет платиться $997,5. Окончательный срок приема заявок - 11:59 (по нью-йоркскому времени) 15 мая 2017 года.

Совместными дилер-менеджерами сделки выступают J.P. Morgan Securities plc и ING Bank N.V., London branch.

Агрохолдинг МХП в конце 2007 года выпустил еврооблигации на $250 млн с погашением в 2011 году и купонной ставкой 10,25% годовых.

В апреле 2010 года агрохолдинг обменял 91% указанных евробондов на новые пятилетние еврооблигации, сохранив при этом прежнюю ставку купона, и доразместил ценные бумаги на $330 млн. В результате объем нового консолидированного выпуска составил $584,767 млн.

В апреле 2013 года МХП провел очередное рефинансирование евробондов за счет выпуска семилетних еврооблигаций на $750 млн с купоном 8,25% годовых и погашением 2 апреля 2020 года.

По итогам торгов 26 апреля эти бумаги котировались на рынке по курсу 102,7% номинала, что соответствует доходности 7,204% годовых.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки.

Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба" (охлажденная курятина), "Легко!" (замороженные полуфабрикаты), "Дружба народов", "Бащинский", "Европродукт" (колбасные изделия и копчености), "Сертифицированный Ангус" (элитная охлажденная говядина), "Фуа Гра" (охлажденная и замороженная гусятина и фуа-гра).

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.