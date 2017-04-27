Экономика

10:42 27.04.2017

Госказначейство Украины выплатило около 10 млрд грн возмещения НДС

Государственная казначейская служба 26 апреля осуществила возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) 2,704 тыс. плательщикам на общую сумму 9,946 млрд грн.

Согласно сообщению ведомства, не проведено возмещение НДС 13 налогоплательщикам на сумму 5,969 млн грн из-за неправильных реквизитов получателя вследствие ликвидации банка получателя.

Госказначейство добавляет, что информация о состоянии возмещения в автоматическом режиме передана в информационный ресурс Министерства финансов.

Как сообщалось, Минфин 1 апреля 2017 года запустил электронный реестр возмещения НДС и анонсировал, что тот будет доступен с 3 апреля. По словам министра Александра Данилюка, 50-60% всей коррупции в Государственной фискальной службе (ГФС) было связано именно с непрозрачным возмещением этого налога предпринимателям, поскольку этот процесс никто не мог контролировать, ни у кого, "кроме ограниченного круга государственников" ГФС, не было доступа к информации.

В то же время налогоплательщики жаловались, что с запуском электронного реестра прекратилось хоть какое-либо возмещение НДС.

А.Данилюк уточнил, что возмещение 26 апреля прошло по заявкам, поданным еще до запуска единого электронного реестра автоматического возмещения НДС.

"Новый механизм уже работает. Поэтому заявки, поданные после запуска реестра, будут регулярно возмещаться в порядке, предусмотренном законом", - отметил он.

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