Экономика

09:35 27.04.2017

Обыски в офисе "Укргазвыдобування" проводились по тому же делу, что и в Dragon Capital

Обыски сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в офисе ПАО "Укргазвыдобування" проводились в рамках дела о продаже и использовании запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Обыски в "Укргазвыдобуванни" проходят в рамках того же дела, что и (обыски в – ИФ) Dragon Capital", - сказал знакомый с ситуацией собеседник агентства в среду вечером.

Как сообщалось, в среду днем пресс-служба ПАО "Укргазвыдобування" сообщила, что в офисе компании СБУ проводит обыски.

Пресс-служба "Укргазвыдобування" добавляла, что компания сотрудничает с представителями СБУ, однако действия силовиков могут дестабилизировать ее деятельность.

При этом в среду в пресс-центре СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы выявили восемь компаний, среди которых инвестиционная компания Dragon Capital, которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение (ПО) российского производства.

В то же время руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская заявила, что компания легально и официально приобрела ПО. Позже на странице Dragon Capital в сети "Фейсбук" появилось сообщение, что обыски в офисе компании касались программы контроля рабочего времени сотрудников компании, признанной "шпионской".

"Как оказалось, программное обеспечение (ПО), которое СП ООО "Драгон Капитал" в 2015 году официально приобрело у украинской компании ООО "Стахановец ПРО", являющейся правовладельцем ПО, и планировало использовать в качестве системы контроля рабочего времени сотрудников СП ООО "Драгон Капитал", в 2016 году было признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения, осуществленного в рамках криминального производства", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ пытались изъять всю компьютерную технику компании, что практически парализовало бы деятельность "Драгон Капитала" и как торговца ценными бумагами, и как депозитарного учреждения.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР) ООО "Стахановец ПРО" зарегистрировано в Днепре. Учредителями общества являются компания "СТАХ СТАФФ МОНИТОРИНГ СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД" (Кипр), конечными бенефициарями которой выступают: гражданин РФ Игорь Боровиков и двое граждан Украины Сергей Шамшин и Михаил Яхимович.

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