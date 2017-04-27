АМКУ оштрафовал "Киевстар"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО "Киевстар" на 43,52 тыс. грн за не предоставление информации по требованию государственного уполномоченного комитета в установленный им срок, говорится в сообщении ведомства.

Согласно пресс-релизу ведомства, требование госуполномоченного датировано 22 апреля 2016 года.

В АМКУ агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что речь идет об одном из дел о концентрации, однако более детальная информация будет обнародована позднее.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются 26,1 млн абонентов мобильной связи и более 814 тыс. клиентов фиксированного интернета.

Чистый доход "Киевстар" в 2016 году вырос на 11% – до 14,96 млрд грн, а показатель EBITDA увеличился на 23,4% – до 7,811 млрд грн.