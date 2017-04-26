"Киевстар" выполнил рекомендации по удешевлению звонков абонентам фиксированной связи

Оператор мобильной связи АО "Киевстар" выполнил рекомендации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по удешевлению звонков абонентам фиксированной связи, предложив с 4 мая 2017 года в тарифных планах "Комфорт", "Комфорт+" и "Ультра Комфорт" 30 минут звонков абонентам фиксированной связи по цене 0,16 грн, 0,11 грн и 0,05 грн за минуту, считают в ведомстве.

"По состоянию на 26 апреля года АО "Киевстар" уже сообщил АМКУ о выполнении рекомендаций, а именно, о внесении изменений в условия предоставления и подключения тарифных планов "Комфорт", "Комфорт +" и "Ультракомфорт", обеспечиваюищие выполнение предоставленных рекомендаций", - отмечается в сообщении АМКУ.

Как сообщал "Киевстар" в тарифном плане "Комфорт" клиентам ежедневно предоставляются 100 минут звонков и 20 SMS на номера "Киевстар", а также 50 МБ дата-трафика. В тарифе "Комфорт+" в тариф включены 200 минут звонков и 15 SMS на номера "Киевстар" и 50 МБ дата-трафика ежедневно. В тарифе "Ультра Комфорт" клиенты получают 200 минут звонков и 25 SMS на номера Киевстари 50 МБ дата-трафика".

В пресс-службе "Киевстар" агентству ранее уточнили, что по истечении 30 минут цена минуты звонков на фиксированные сети будет в трех тарифных планах будет составлять 0,74 грн. До 4 мая стоимость одной минуты звонков на фиксированные сети в данных тарифах составляет 1,5 грн. Ежедневная абонентная плата в зависимости от выбранного тарифного плана составит от 1,97 до 3,19 грн.

В марте этого года АМКУ сообщил, что "Киевстар" в ближайшее время огласит новые тарифные планы для звонков на городские номера, которые будут приравнены к тарифам звонков на сети других операторов.

Ранее, "Киевстар" в ответ на рекомендации АМКУ предложил клиентам три новых пакета, которые предполагают 30, 10 и 5 минут звонков на городские номера за 10,63 грн, 5 грн и 3 грн соответственно.

АМКУ сообщал, что доля компании "Киевстар" на рынке услуг по осуществлению абонентами своей сети исходящих звонков на номера абонентов фиксированной связи Украины превышает 35% и компания не смогла доказать, что испытывает на этом рынке значительную конкуренцию.

АМКУ также отметил, что тарифы на соответствующую услугу у других компаний-операторов значительно ниже, чем тарифы "Киевстара" в 1,5-1,75 грн за минуту. В частности, тарифы ООО "Лайфселл" составляют до 0,60 грн/мин (с НДС и сбором в Пенсионный фонд), а тариф ПрАО "МТС Украина" – 0,50 грн (с НДС и сбором в Пенсионный фонд).

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются 26,1 млн абонентов мобильной связи и более 814 тыс. клиентов фиксированного интернета.