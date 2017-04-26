Agricom Group начала выпуск круп под ТМ "Добродия" и хлопьев "Super Hercules"

Агропромышленная компания Agricom Group наладила выпуск круп под ТМ "Добродия" и новую линейку "Super Hercules" из пяти продуктов, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель направления маркетинга Галина Горбань.

"Хлопья - самый полезный, вкусный и недорогой завтрак. В 2017 году мы рассчитываем, что рынок хлопьев начнет расти и выйдет на докризисный объем, поэтому начали более активно изучать запросы наших потребителей в этом сегменте", - отметила она.

По словам Г.Горбань, компания разработала линейку хлопьев "Super Hercules", которая состоит из пяти продуктов.

"Все хлопья у нас с добавленным функционалом. Есть классический продукт – резанные овсяные хлопья, а есть с курагой, с клетчаткой, есть смесь из четырех злаков. Отдельно разработали хлопья с медом, который производится на наших пасеках в Белокуракинском территориальном кластере. Это будет уникальный для украинского рынка продукт в уникальной упаковке с двумя клапанами. С одной стороны – овсянка, а с другой – мед, расфасованный в порционные упаковки", - уточнила руководитель направления маркетинга.

Она ожидает, что до конца 2017 года линейка новых продуктов "Super Hercules" займет долю в 3% на рынке хлопьев в Украине.

Agricom Group также рассчитывает поставлять продукты линейки "Super Hercules" не только на внутренний рынок, но и в торговые сети стран Европы, сейчас уже ведутся переговоры с партнерами.

Стоимость продуктов новой линейки хлопьев в украинских магазинах будет составлять в пределах 30 грн. за пачку объемом 600 грам.

"В 2017 году мы также запустили линейку из 10 круп под ТМ "Добродия" на контрактной основе, потому что был спрос на эту продукцию со стороны дистрибуционных каналов. Отдел качества на постоянной основе следит за всеми этапами производства круп у наших партнеров", - сказала Г.Горбань.

Она добавила, что продукция производится на мощностях завода-партнера в Киевской области, но компания осенью рассчитывает ввести в эксплуатацию собственный завод по производству хлопьев в Черниговской области.

Agricom Group специализируется на производстве и дистрибуции продуктов питания из зерновых культур, объединяет сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия.

Группа обрабатывает 40 тыс. га в Ровненской, Черниговской и Луганской областях. Мощности по хранению на 63 тыс. тонн представлены двумя элеваторными комплексами на территории Белокуракинского и Черниговского кластеров. Дистрибуционное направление представлено Торговым домом "Добродия Фудз", который занимается продажами бакалейной группы товаров под собственными торговыми марками "Добродия" и "San Grano" – хлопья из зерновых, смеси злаковых, мука и линия продуктов для здорового питания.

Общая сумма инвестиций в запуск завода по производству хлопьев в пгт Михайло-Коцюбинское (Черниговская обл.) составляет $7 млн. Ввод проекта в эксплуатацию планируется осенью 2017 г, мощности завода по производству составят около 1,2 тыс. тонн в месяц.