UBC Group осенью 2017г запустит первую очередь завода по производству холодильного оборудования в Виннице

UBC Group (Харьков), торгово-промышленный холдинг, работающий в области холодильной техники и промо-продуктов, запустит первую очередь завода по производству холодильного оборудования в Виннице осенью 2017 года.

"У нас сейчас проблема с производственными мощностями. Нам для увеличения доли рынка в Западной Европе и Америке необходимы новые производственные мощности. Для этих целей мы и строим завод в Виннице. Там мы купили 11 га земли, еще столько же нам дали в аренду", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" президент UBC Group Игорь Гуменный.

Он уточнил, что в настоящее время UBC Group завершила нулевой цикл и в мае-июне будут собраны производственные корпуса. Корпуса производятся в Швеции и собираются на месте как конструктор Lego.

"Сейчас как раз идет этап поставки завода в Украину по частям. Его сборка займет два месяца, примерно в июне он будет готов. Первая очередь завода заработает этой осенью. Планируется, что осенью там будет работать 400 человек, далее завод будет расширяться, и за год мы доведем количество работающих до 1 тыс.", - сказал И.Гуменный.

Параллельно компания заказала технологическое оборудование для завода, которое уже изготавливается, и будет ввозиться в Украину в октябре-ноябре.

По словам президента компании, строительство ведется за собственные средства и если UBC Group удастся привлечь на рынке дополнительные инвестиционные средства - то весь процесс можно будет провести одним этапом.

В планах в 2017 году, в целом по группе, увеличить выручку и выйти на практически докризисный уровень. "Падение компании и соответственно рынка В2В в 2015 году в Украине составило почти 80%, в 2016 году рынок оттолкнулся на 20-25%. В этом году, полагаю, он вырастет еще на 30-40% и достигнет 60% от уровня 2014 года по итогам этого года", - сказал И.Гуменный.

По его словам, UBC Group компенсировала падение рынка за счет роста продаж в Европе, Латинской Америке, США и Канаде.

"В этом году в целом по группе по итогам пяти месяцев мы растем в выручке от реализации на 49%, за прошлый год мы выросли на 19%", - подчеркнул И.Гуменный.

Он отметил, что компания в Украине заняла максимальную долю рынка и сейчас работает на увеличение доли рынка в Западной Европе и в Америке.

Кроме того, И.Гуменный обратил внимание, что в отрасли производственные мощности конкурентов в Европе по году загружены на 50%, на рынке свободна половина мощностей.

UBC Group имеет три завода в Украине и офисы в 26 странах. В группу входит несколько подразделений: "UBC Сool"- занимается разработкой и производством холодильной техники для напитков и продуктов, включает в себя завод в Дергачах (Харьковская обл.), "UBC Promo" – разработкой и производством промоушен-материалов, "UBC Engineering" - предоставлением монтажных и пуско-наладочных услуг в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, "UBC Service"- предоставлением сервисных услуг, услуг по реконструкции профессионального холодильного оборудования; "UBC Distribution" – продажей продуктов и услуг "UBC Group"; "UBC Armature" - проектированием и инсталляцией оборудования и техпроцессов, дистрибуцией промышленной арматуры и расходных материалов.

UBC Group также принадлежит сеть пивоваренных ресторанов "Stargorod" в СНГ и странах Балтии.