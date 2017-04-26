Экономика

18:17 26.04.2017

Профильные структуры займутся вопросом экспорта украинской электроэнергии в Беларусь – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко дали поручения соответствующим структурам отработать вопрос возможного экспорта электроэнергии из Украины в Беларусь.

"Договорились мы и о секторальном сотрудничестве, проведем заседания нескольких рабочих групп, договорились и о взаимодействии в области энергетической безопасности и присутствия Беларуси на рынке нефтепродуктов в Украине, сохранении и увеличении этого присутствия. Обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта электроэнергии украинской для белорусских потребителей", - П.Порошенко после переговоров с А.Лукашенко в его резиденции "Припять" в Гомельской области в среду.

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