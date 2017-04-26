Экономика

16:21 26.04.2017

Кабмин намерен запустить системы энергоменеджмента в бюджетных учреждениях

Кабинет министров утвердил план мер по внедрению систем энергетического менеджмента в бюджетных учреждениях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал соответствующее распоряжение среди принятых правительством без обсуждения.

План мер по внедрению систем энергоменеджмента в бюджетных учреждениях предполагает, что в 2017 году в Кабмин должен быть внесен соответствующий законопроект об энергоэффективности, в котором это предусмотрено, а в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен быть представлен порядок сертификации систем энергоменеджмента и энергетических менеджеров в бюджетных учреждениях.

Кроме того, предполагается, что в 2017 году в Кабмин будет внесен ряд положений: о проведении мониторинга потребления бюджетными учреждениями топливно-энергетических ресурсов; о функционировании в них систем энергоменеджмента (что будет предусматривать расчет и анализ рейтинговых показателей таких систем); об установлении лимитов потребления энергоносителей бюджетными учреждениями; о распределении и использовании ними средств, сэкономленных от мероприятий по энергоэффективности, для внедрения систем энергоменеджмента.

В соответствии с планом мер по внедрению систем энергоменеджмента в бюджетных учреждениях, правительство также намерено создать открытую базу данных эксплуатационных и энергетических характеристик зданий бюджетных учреждений.

Кроме того, на веб-сайте Госэнергоэффективности планируется разместить информацию о рейтинговых оценках деятельности бюджетных учреждений в сфере энергоэффективности, информацию о практиках применения ними мер по энергосбережению.

Планируется также содействовать в проведении учебных семинаров по вопросам внедрения систем энергоменеджмента в бюджетных учреждениях, мероприятий по популяризации их запуска.

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