Экономика

16:00 26.04.2017

Для получения сэкономленной субсидии нужно подать заявление и предварительно открыть счет в банке

Для получения сэкономленной суммы жилищной субсидии необходимо будет подать заявление с 1 июля до 1 сентября и предварительно открыть счет в банке.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики Украины, правительственный проект монетизации сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям эквивалента стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

Субсидиантам, которые вели энергоэффективное домохозяйство, для получения средств необходимо будет с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии.

"Открытие счета в банке, как и выбор самого уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, осуществляется субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым", - сказано в сообщении.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что получение сэкономленных средств наличными будет возможно также в почтовых отделениях, а максимальная сумма выплаты составляет 700 грн на домохозяйство.

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