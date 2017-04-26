Экономика

15:37 26.04.2017

Товарооборот между Украиной и Беларусью за 2 месяца 2017 г. вырос на 40% - Порошенко

Товарооборот между Украиной и Беларусью за два месяца 2017 года вырос на 40%, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Очень важные шаги мы уже предпринимаем. Мы сегодня констатировали, что товарооборот за 2 месяца этого года вырос на 40%", - сказал президент Украины во время общения с жителями белорусского села Лясковичи (Гомельская обл.) возле украинско-белорусской границы в среду.

Он указал, что договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко упростить режим пересечения совместной границы.

"Граница должна быть символом дружбы, символом мира, символом товарищества и партнерских отношений между нашими странами", - сказал П.Порошенко.

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