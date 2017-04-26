Кабмин одобрил законопроект об усовершенствовании корпоративного управления подконтрольных государству компаний

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект об усовершенствовании корпоративного управления подконтрольных государству компаний.

"Проект закона предусматривает реформу или эффективные изменения корпоративного управления государственного сектора экономики, в частности, НАК "Нафтогаз Украины", - отметил перед рассмотрением вопроса первый-вице-премьер Степан Кубив.

По его словам, документ предполагает урегулирование вопроса разграничения полномочий с целью возможности расширения полномочий наблюдательных советов, а также определение и утверждение основных принципов осуществления государственной собственности в ключевых государственных компаниях.

В частности, документ предусматривает передачу наблюдательным советам полномочий по назначению и увольнению руководителей предприятий, разработке и утверждению финансовых, инвестиционных и стратегических планов развития, в случае наличия такой компетенции НС в уставе компании. Также к полномочиям НС могут быть переданы права на согласование договоров о совместной деятельности.

Документ также предусматривает исключение возможности собраниям акционеров решать вопросы, которые относятся к компетенции НС.