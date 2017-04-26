Экономика

15:08 26.04.2017

ВТБ пока не очень устраивают предложения о покупке его украинской "дочки"

ВТБ пока не очень устраивают поступившие предложения о покупке его украинской "дочки", сообщил журналистам первый зампред ВТБ Василий Титов.

"У нас есть ряд предложений, они нас не очень устраивают, мы работаем над этими предложениями. Для нас принципиальны две вещи. Первое - мы ни в коей мере не хотели бы навредить бизнесу и клиентам, которые нам доверяют, поэтому никаких резких движений, хлопанья дверью, криков "все, спасибо, мы пошли" не будет. Мы учитываем те реалии, которые сложились сегодня в Украине, они не комфортны для работы. Они вынуждают нас думать о выходе оттуда, но выходить мы будем цивилизованно", - заявил В.Титов.

ВТБ в мае прошлого года заявил о намерении продать дочерний банк в Украине в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство российского банка сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте после того, как Киев ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

Потери группы ВТБ в случае реализации негативного сценария в отношении украинской "дочки" оцениваются в 10-20 млрд рублей, в позитивном сценарии группа может немного заработать, говорил в марте первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

Отвечая на вопрос, как изменилась работа "дочки" ВТБ после введения санкций, В.Титов сказал: "Как работали, так и работаем. У них задача - обслуживать клиентов, возвращать долги".

ВТБ также рассчитывает продать украинский БМ банк (достался группе вместе с Банком Москвы), на который претендуют две группы покупателей. В.Титов сообщил, что сделка пока не завершена.

"Там все в комплексе, нет ничего простого, к сожалению. Украинские власти на него смотрят как на часть группы, поэтому требования к нему как к части группы, а не просто к лицензии. Мы над этим работаем, я думаю, что мы решим эту задачу", - сказал В.Титов.

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