Кабмин установил максимальную доплату в 949 грн пенсионерам - бывшим сотрудникам ЧАЭС

Кабинет министров Украины установил, что размер максимальной доплаты к пенсии для бывших сотрудников Чернобыльской АЭС, которые вышли на пенсию, составляет 949 грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин определил, что ежемесячный размер доплаты неработающим пенсионерам, которые на 15 декабря 2000 года работали на ЧАЭС на постоянной основе, уволенным в связи с закрытием станции, при стаже работы на АЭС до 5 лет составляет 237,25 грн, а за каждый последующий полный год стажа увеличивается на 47,45 грн.

При этом максимальный размер доплаты не может превышать 949 грн.