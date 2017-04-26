Экономика

14:42 26.04.2017

Кабмин установил максимальную доплату в 949 грн пенсионерам - бывшим сотрудникам ЧАЭС

Кабинет министров Украины установил, что размер максимальной доплаты к пенсии для бывших сотрудников Чернобыльской АЭС, которые вышли на пенсию, составляет 949 грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин определил, что ежемесячный размер доплаты неработающим пенсионерам, которые на 15 декабря 2000 года работали на ЧАЭС на постоянной основе, уволенным в связи с закрытием станции, при стаже работы на АЭС до 5 лет составляет 237,25 грн, а за каждый последующий полный год стажа увеличивается на 47,45 грн.

При этом максимальный размер доплаты не может превышать 949 грн.

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