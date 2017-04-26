Кабмин назначил главой Гослесагентства первого зама Юшкевич
Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы Государственного агентства лесных ресурсов Кристину Юшкевич на должность главы Гослесагентства.
"Кабмин назначил главу Гослесагентства", - сказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко журналистам после заседания правительства в среду.
8 июня 2016 года Кабмин временно возложил обязанности главы Гослесагентства на первого заместителя главы К.Юшкевич.
21 сентября 2016 года К.Юшкевич победила в конкурсе на занятие данной должности.