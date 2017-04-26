Экономика

13:53 26.04.2017

Кабмин согласовал выплату "Нафтогазом" дивидендов за 2016 год в объеме 13,3 млрд грн до конца июня

Кабинет министров Украины согласовал выплату НАК "Нафтогаз Украины" дивидендов за 2016 год в объеме 13 млрд 264,495 млн грн (50% чистой прибыли) до конца июня текущего года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно документу, еще 11 млрд 938,045 млн грн будет направлено на развитие компании (45% чистой прибыли), 1 млрд 326,449 млн грн – на формирование резервного капитала (5% чистой прибыли).

Помимо этого, Кабмин утвердил отчет "Нафтогаза Украина", отчеты наблюдательного совета и правления компании за 2016 год. Также правительство признало "условно удовлетворительной" работу наблюдательного совета и правления НАК в 2016 году.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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