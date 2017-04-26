Выплата гражданам за сэкономленные субсидии будет осуществлена до сентября – Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что выплата гражданам за сэкономленные жилищные субсидии будет осуществлена до 1 сентября.

"До 1 сентября будут осуществлены выплаты", - сказал П.Розенко журналистам после заседания Кабинета министров в среду.

Он отметил, что теплокоммунэнерго (ТКЭ) и облгазы должны до 1 июня передать в управления социальной защиты населения перечень семей, которые сэкономили субсидии, после чего они будут проверены и сформирован перечень для выплаты монетизированного остатка субсидии в сумме до 700 грн (эквивалент 100 куб. м газа).

Вице-премьер заявил, что выплата будет осуществлена либо в банках, либо в отделениях "Укрпочты". По его оценкам, эта программа может обойтись бюджету в 1,5-1,8 млрд грн.

При этом П.Розенко подчеркнул, что эти средства были предусмотрены в государственном бюджете для оплаты субсидий и просто будут обналичены.

Если данный проект будет успешным, то в следующем году монетизация субсидий будет расширена.