Кабмин утвердил принципы осуществления политики собственности в отношении "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины утвердил основные принципы осуществления государственной политики собственности в отношении НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Вместе с тем в ходе обсуждения проекта постановления было решено дополнительно проработать ряд его положений. В частности, глава "Нафтогаза" указал на некоторые недочеты и неточности документа.

"Я бы предложил в процессе доработки пересмотреть еще несколько пунктов, поскольку некоторые из них с точки зрения цифр не соответствуют реальным возможностям как рынка, так и компании, а некоторые не до конца понятны. Например, цифры по объемам газа, добываемого компанией. Вопрос: какие именно компании группы сюда входят? Включается ли "Укрнафта"? … Здесь есть цифра, что кредитный портфель компании не должен превышать 20% доходов – он сейчас вдвое превышает этот параметр. Это необходимо менять", - сказал он.

Как сообщалось, ранее "Нафтогаз" неоднократно указывал на необходимость принятия правительством принципов осуществления политики собственности в отношении НАК для перехода на более цивилизованный уровень работы.