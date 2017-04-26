Экономика

13:01 26.04.2017

Кабмин выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара на арсенале возле Балаклеи

Кабинет министров Украины выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара на арсенале возле г.Балаклея Харьковской области.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в ходе заседания сообщил, что средства будут выделены в ответ на соответствующее обращение Харьковской областной государственной администрации.

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