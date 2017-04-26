Кабмин выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара на арсенале возле Балаклеи

Кабинет министров Украины выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара на арсенале возле г.Балаклея Харьковской области.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в ходе заседания сообщил, что средства будут выделены в ответ на соответствующее обращение Харьковской областной государственной администрации.