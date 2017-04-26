Кабмин увеличил ежемесячные выплаты на питание детям-чернобыльцам вдвое - до 360-380 грн

Кабинет министров Украины увеличил ежемесячные выплаты на питание детям-чернобыльцам вдвое - до 360-380 грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Мы предлагаем увеличить выплаты вдвое", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания.

Кабмин определил, что с 1 апреля 2017 года ежемесячная денежная компенсация на детей, которые учатся в школах, профтехучилищах, колледжах, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения, детей, которые стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы и не питаются в столовых своих учебных заведений, а также за дни, когда они учебные заведения не посещали, составит: для детей в возрасте 6-10 лет – 360 грн, 11-14 лет – 370 грн, 15-18 лет – 380 грн.