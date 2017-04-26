Правительство регламентировало стоимость газоснабжения бытовых потребителей с учетом транспортировки и распределения

Кабинет министров Украины установил формулу расчета стоимости газоснабжения бытовых потребителей и религиозных учреждений с учетом стоимости транспортировки и распределения газа.

Соответствующий документ о корректировке постановления Кабмина №187 от 22 марта 2017 года (о специальных обязательствах, PSO) принят на заседании правительства в среду.

Согласно его тексту, стоимость газоснабжения бытовых потребителей будет определяться как сумма оптовой цены использованного газа, стоимости поставки, транспортировки и распределения газа. При этом последние две составляющие должны основываться на тарифах, установленных Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как сообщалось, ранее операторы газораспределительных сетей (облгазы) и поставщики газа по спецобязанностям (PSO) обратились к президенту, премьеру и главе НКРЭКУ с просьбой устранить правовой вакуум в вопросе оплаты за газ и его распределение, возникший после отмены постановления энергорегулятора о внедрении абонплаты за распределение газа.

НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предполагает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Однако уже 10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки. Вместе с тем, постановление об отмене абонплаты до сих пор официально не обнародовано, в силу не вступило.