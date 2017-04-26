Экономика

12:26 26.04.2017

Минэнергоугля рассчитывает запустить блок №2 Змиевской ТЭС на угле газовой группы с 1 июня, блок №5 – с 1 августа

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает запустить блок №2 Змиевской ТЭС (Харьсковская обл., принадлежит государственной ПАО "Центрэнерго") после реконструкции под использование угля газовой группы с 1 июня, блок №5 – с 1 августа, сообщил глава ведомства Игорь Насалик на заседании правительства в среду.

"Второй блок Змиевской ТЭС войдет в эксплуатацию с 1 июня, а с 1 августа войдет в эксплуатацию пятый блок этой станции. Мы полностью переформатируем эти блоки на газовую группу угля", - сказал он.

И.Насалик добавил, что в сжатые сроки также планируется реконструировать блок №4 Трипольской ТЭС (Киевская обл., также принадлежит "Центрэнерго") под использование угля газовой группы.

"Мы разработали и готовы практически через три-четыре месяца ввести четвертый котлоблок Трипольской ТЭС также на газовой группе угля", - сказал И.Насалик.

Он добавил, что по итогам 2017 года в Украине ожидается незначительный профицит угля газовой группы.

Ранее министр энергетики многократно менял свои оценки сроков завершения реконструкции блоков №2 и №5 Змиевской ТЭС.

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