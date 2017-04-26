Экономика

12:21 26.04.2017

Мининфраструктуры инициирует запуск ж/д сообщения с рядом европейских стран

Министерство инфраструктуры Украины заявляет о необходимости запуска ряда железнодорожных маршрутов для сообщения с европейскими странами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе заседания Кабинета министров в среду.

"В продолжение расширения сообщения с Европой министерство считает необходимым назначение новых железнодорожных маршрутов в страны Европы – Польшу, Словакию, Венгрию, Германию, Румынию", - сказал он.

Ранее "Укрзализныця" запустила поезд класса "Интерсити+" по маршруту Киев - Перемышль (Польша). Кроме того, вскоре по маршруту Ковель – Ягодин - Хелм начнет курсировать новый двухвагонный рельсовый автобус Pesa со 182 местами для пассажиров. Как планируется, он будет курсировать ежедневно и отправляться из Ковеля в 11:50. Продолжительность в дороге - около двух часов.

"Мы уже начали внутреннюю работу, связанную с увеличением международного железнодорожного движения. Недавний опыт поезда Киев - Перемышль показал большой потенциал международного сообщения. И это сообщение не только с Польшей, но и с другими странами ЕС", - отмечал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

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