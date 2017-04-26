ХТЗ после возобновления работы за февраль-апрель выпустил 302 трактора

ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ), возобновивший работу в начале февраля текущего года после 10-месячного простоя, за период с февраля по апрель выпустил 302 трактора, сообщила пресс-служба предприятия.

"За этот период с конвейера сошли трактора ХТЗ-150К, ХТЗ-240К, ХТЗ-17221 и ХТЗ-242К. Основными потребителями стали аграрии Украины и стран СНГ", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось со ссылкой на владельца и президента группы компаний DCH Александра Ярославского (владелец ХТЗ), завод намерен выпускать ежемесячно 150 тракторов. При этом 30% продукции планируется поставлять на внутренний рынок, остальное – в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран.

Ранее группа DCH предприятия открыла для ХТЗ кредитную линию на суму 400 млн грн.

"Стабильное финансирование позволило руководству завода в сжатые сроки закупить необходимые комплектующие, полностью закрыть задолженность по заработной плате, провести подготовительные работы и восстановить производственный процесс", - отмечают в пресс-службе предприятия.

ХТЗ, основанный в 1930 году, в настоящее время выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве. Основной товарный ассортимент ХТЗ представлен малыми тракторами мощностью 35 л.с., а также большими колесными и гусеничными тракторами мощностью 150-280 л.с.