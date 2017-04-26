Экономика

11:59 26.04.2017

Кабмин намерен выплатить 1,5 млн украинских семей до 700 грн за экономию субсидии – Гройсман

Правительство Украины намерено принять решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии для 1,5 млн семей и в ближайшие месяцы выплатить им до 700 грн, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Согласно нашим расчетам, приблизительно около 1,5 млн украинских семей, которым удалось сэкономить газ и электроэнергию, тепло, получит в ближайшее время до 700 грн наличными", - сказал премьер на заседании правительства в среду.

По словам В.Гройсмана, соответствующее решение будет принято, выплаты будут осуществлены в ближайшие месяцы.

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