Экономика

11:41 26.04.2017

Согласование положений пенсионной реформы с МВФ планируется завершить 28 апреля, после праздников проект закона будет им передан - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что согласование положений пенсионной реформы с Международным валютным фондом планируется завершить в пятницу, 28 апреля, а после праздников передать им правительственный проект закона на согласование.

"Я рассчитываю, что в пятницу мы окончательно поставим точку в этих переговорах, а после праздников дадим им наш проект закона", - сказал министр в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он отметил, что согласовать необходимо 4 технических момента, которые не влияют на общую концепцию реформы.

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