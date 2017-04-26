Согласование положений пенсионной реформы с МВФ планируется завершить 28 апреля, после праздников проект закона будет им передан - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что согласование положений пенсионной реформы с Международным валютным фондом планируется завершить в пятницу, 28 апреля, а после праздников передать им правительственный проект закона на согласование.

"Я рассчитываю, что в пятницу мы окончательно поставим точку в этих переговорах, а после праздников дадим им наш проект закона", - сказал министр в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он отметил, что согласовать необходимо 4 технических момента, которые не влияют на общую концепцию реформы.