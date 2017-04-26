Ответственность за прекращение электроснабжения ОРЛО несет РФ и сепаратисты

Ответственность за прекращение электроснабжения неподконтрольной территории Луганской области Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц возлагает на Россию и сепаратистов.

В его сообщении приводится хронология урегулирования деятельности поставщиков электроснабжения.

Кабинет министров Украины постановлением №263 от 7 мая 2015 года урегулировал работу энергопоставщиков на не подконтрольной Украине территории (НКТ), благодаря чему удалось не прекращать электроснабжение всех категорий потребителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для отдельных районов Луганской области (ОРЛО) таким поставщиком определено ООО "Луганское энергетическое объединение".

В июле 2016 года представители ОРЛО присвоили имущество определенного правительством энергопоставщика на НКТ, а усилия украинской стороны в Трехсторонний контактной группе в Минске по достижении договоренности о восстановлении контроля над распределительными сетями и возвращению их в правовое поле Украины были заблокированы.

Следующим шагом со стороны ОРЛО при поддержке РФ зимой 2017 года стало блокирование поставок угля с неподконтрольной территории на Луганскую тепловую электростанцию в г.Счастье. В конце января был взорван путь на перегоне Сентяновка - Шипилово на НКТ.

В марте 2017 года на территории ОРЛО были захвачены предприятия, крупнейшие потребители электроэнергии, работавшие по законодательству Украины. В результате правоотношения с такими предприятиями стали невозможными, в том числе по поставкам им электроэнергии, поскольку их деятельность вышла за пределы правового поля страны.

Вооруженные лица 24 апреля 2017 года заняли электроподстанцию "Михайловка" на НКТ, где работает персонал, подчиненный НЭК "Укрэнерго", и вынудили работников отключить две линии от Счастьенской ТЭС на п/с "Юбилейная" и п/с "Лисичанская", расположенных на подконтрольной украинским властям территории.

"Поскольку потребители с неподконтрольной территории перестали осуществлять расчеты за электроэнергию, возникли значительные долги за ее поставки. В таких условиях Украина была вынуждена остановить поставки электроэнергии в отдельные районы Луганской области, о чем предупреждала заранее, предоставляя возможность осуществить соответствующие подготовительные меры", - подчеркивает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратило электроснабжение неподконтрольной территории в пределах Луганской области из-за долгов.