"Укрзализныця" в I кв.-2017 получила 48 млн грн чистой прибыли

ПАО "Укрзализныця" в январе-марте 2017 года получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 47,701 млн грн, тогда как за аналогичный период 2016 года чистый убыток составил 1,983 млрд грн.

Согласно квартальному финансовому отчету ПАО, обнародованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход в первом квартале 2017 года вырос на 21,1% - до 17,915 млрд грн.

Ранее "Укрзализныця" сообщала о росте дохода, однако, согласно данным его пресс-службы, в январе-марте 2017 года этот показатель составил 18,9 млрд грн, что на 10,3% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Как сообщала пресс-служба, доход от перевозок за указанный период достигли 16,5 млрд грн, что на 20,6% выше показателя первого квартала-2016. EBITDA составила 5,1 млрд грн.

"В первом квартале 2017 года удалось увеличить объемы перевозок грузов на 5,9% - до 82,7 млн тонн, пассажиров - на 3,7%, до 46,6 млн. Грузооборот возрос на 10,6% и составил 48 млрд ткм, пассажирооборот - на 8%, до 5,87 млн пасс-км", - сообщал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Как ранее отмечалось, пассажирские перевозки остаются убыточными: от этого вида услуг "Укрзализныця" получила 2,9 млрд грн убытка, который по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 0,4 млрд грн.