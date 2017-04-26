ДТЭК подтверждает информацию о планах "Газпром энергохолдинга" расторгнуть контракт на поставку угля с ш/у "Обуховская" на Новочеркасскую ГРЭС

Энергохолдинг "ДТЭК" подтверждает информацию о намерениях ООО "Газпром энергохолдинг" (РФ) расторгнуть контракт на поставку угля с шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл, РФ, принадлежит ДТЭК) на Новочеркасскую ГРЭС.

"ДТЭК действительно получил уведомление о расторжения контракта. Это не исключает отгрузки в будущем", - прокомментировали ситуацию агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ДТЭК.

Как сообщалось, ранее "Газпром энергохолдинг" заявил о планах расторгнуть контракт с ш/у "Обуховская", обвинив ДТЭК в недопоставках топлива.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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