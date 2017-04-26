Европейские фондовые индексы выросли во вторник, Stoxx 600 обновил максимум за 2 года

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали сдержанный подъем во вторник после значительного роста накануне, вызванного результатами первого тура президентских выборов во Франции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,2% и обновил двухлетний максимум.

Британский индикатор FTSE 100 и французский CAC 40 также прибавили по 0,2%. Германский DAX поднялся на 0,1%, установив новый рекорд.

Благоприятный исход первого тура президентских выборов во Франции, состоявшихся в воскресенье, продолжает поддерживать оптимизм инвесторов. Во второй тур, который пройдет через две недели, вышли центрист Эммануэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен, причем большинство экспертов уверены в безоговорочной победе Э.Макрона.

Также положительным фактором стали статданные из Франции. Как стало известно во вторник, индикатор доверия французских предпринимателей к экономике страны в апреле остался на прежнем уровне - 104 пункта, при этом среди бизнесменов, занятых в перерабатывающей промышленности, доверие подскочило до максимальных с 2011 года 108 пунктов.

Акции дома моды Christian Dior подскочили на 11,1% на новости, что миллиардер Бернар Арно предложил выкупить не принадлежащие ему 26% акций компании за 12,1 млрд евро.

Кроме того, компания LVMH, которую также контролирует семья Арно, выкупит у Christian Dior одноименный бренд одежды за 6,5 млрд евро.

В результате Б.Арно может оказаться 100%-ным владельцем Christian Dior, которой принадлежит больше половины голосующих акций LVMH. Цена акций LVMH повысилась на 4%.

Котировки бумаг шведского производителя грузовиков Volvo AB подскочили на 7,6%. Компания отчиталась о росте операционной прибыли в первом квартале на 58% и о повышении выручки на 8%.

Стоимость акций производителя беспроводного оборудования Ericsson AB снизилась на 1,5%. Компания получила убыток в размере $1,23 млрд в январе-марте из-за существенных списаний и затрат на реструктуризацию.

Капитализация германской SAP SE снизилась на 2,6%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями сократил прибыль по итогам первого квартала, однако отметил быстрый рост показателей облачного бизнеса.

Бумаги германской Fresenius SE, предлагающей продукты и услуги для медицинской сферы, подешевели на 1,1%. Компания объявила о приобретении американского производителя дженериков Akorn Inc. за $4,3 млрд (а также приняла на себя ее долг в размере около $450 млн) и подразделения Merck KGaA по выпуску биоаналогов за 670 млн евро.

Курс акций нидерландского производителя лакокрасочных изделий Akzo Nobel поднялся на 0,9%. Компания отказалась проводить внеочередное собрание акционеров по требованию Elliott Management, целью которого было отстранение председателя наблюдательного совета.